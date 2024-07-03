Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не зміг переконати союзників узяти на себе багаторічне фінансове зобов'язання з підтримки України.

Про це повідомляють DPA та ASB Zeitung.

Союзники по НАТО змогли домовитися лише напередодні саміту у Вашингтоні про надання допомоги в розмірі не менше 40 мільярдів євро протягом наступного року.

Конкретної угоди про те, хто скільки внесе, досягти не вдалося. Тому країни НАТО лише невизначено заявили про те, що валовий внутрішній продукт (ВВП) має відігравати певну роль.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від самого початку закликав союзників гарантувати Україні довгострокову військову допомогу в розмірі щонайменше 40 мільярдів євро на рік. Це також мало показати російському диктатору владіміру путіну, що він не виграє свою війну проти України.

Сума в 40 мільярдів євро приблизно відповідає щорічній підтримці, яку союзники надавали з початку російського вторгнення.

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, низка країн-членів Північноатлантичного альянсу не готова давати тверді обіцянки щодо багаторічної військової допомоги Україні.