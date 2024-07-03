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ПОЛІТИКА

Німеччина відмовляється від припинення вогню, яке веде до капітуляції України – Шольц

03 липня 2024, 17:32
Німеччина відмовляється від припинення вогню, яке веде до капітуляції України – Шольц
Олаф Шольц
За словами Шольца, це показує, "наскільки цинічно мислить російська влада і що глава кремля зовсім не збирається припиняти війну".

Влада Німеччини не може підтримати припинення вогню в Україні у разі, якщо це означатиме капітуляцію Києва.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє ASB Zeitung.

У Шольца під час урядових слухань у Бундестазі запитали, чи дає він гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

"Так, я даю таку гарантію. Я виступаю за це як канцлер", - відповів глава німецького уряду.

Також у нього поцікавилися, коли може бути досягнуто припинення вогню між Україною та росією.

"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - наголосив Шольц.

Він нагадав про нещодавню пропозицію російського диктатора владіміра путіна про "мирні переговори", якщо Україна виведе своїх військових з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

За словами Шольца, це показує, "наскільки цинічно мислить російська влада і що глава кремля зовсім не збирається припиняти війну".

"Ми не будемо це терпіти", - додав канцлер.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ уперше з початку повномасштабної війни. За підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським він заявив, що запропонував співрозмовнику подумати про припинення вогню, щоб розпочати переговори.

НімеччинаОлаф Шольцвійна в Україні

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