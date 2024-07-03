ISW проаналізував візит Орбана в Україну

Орбан намагається представити себе миротворцем, але його зусилля марні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав свій візит до Києва, щоб представити себе як миротворця після початку головування Угорщини в Раді ЄС.

Проте зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, вважають в Інституті вивчення війни.

"Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити розглянути тимчасове припинення вогню» та «прискорити мирні переговори, враховуючи, що «правила міжнародної дипломатії повільні та складні", - йдеться в звіті.

В ISW оцінили, що припинення вогню в Україні на поточних лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію і тільки дасть рф критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України.

Вчора, 2 липня, під час візиту до Києва Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.