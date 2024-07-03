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ISW проаналізував візит Орбана в Україну

03 липня 2024, 10:11
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Орбан намагається представити себе миротворцем, але його зусилля марні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав свій візит до Києва, щоб представити себе як миротворця після початку головування Угорщини в Раді ЄС. 

Проте зусилля Орбана навряд чи приведуть до міцного миру в Україні, вважають в Інституті вивчення війни.

"Уряд Угорщини підкреслив, що Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським спеціально, щоб попросити розглянути тимчасове припинення вогню» та «прискорити мирні переговори, враховуючи, що «правила міжнародної дипломатії повільні та складні", - йдеться в звіті. 

В ISW оцінили, що припинення вогню в Україні на поточних лініях навряд чи стримає подальшу російську агресію і тільки дасть рф критичний час для відновлення своїх сил і підготовки до майбутньої агресії проти України.

Вчора, 2 липня, під час візиту до Києва Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

 

візитВіктор Орбан

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