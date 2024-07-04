Світ на порозі нової пандемії: експерти попереджають про загрозу пташиного грипу – Bild
04 липня 2024, 17:47
Фото: chinadaily.com.cn
Чим довше і ширше вірус циркулює серед різних ссавців, тим більше ймовірність зараження людини.
З кожним роком пташиний грип з'являється все у більшій кількості країн та мутує. Якщо не вживати ніяких заходів, цілком ймовірно, що надалі він може передаватися від людини до людини і світ постане перед новою пандемією.
Про це повідомляє Bild.
У матеріалі йдеться, що у 2021 році пташиний грип досяг Північної Америки, вже восени 2023 року там уперше заразилися корови. Зараз хвиля інфекції поширюється вже 12 штатами. За даними дослідників, люди не тільки зможуть заразитися цим вірусом, а й надалі він зможе передаватися від людини до людини.
"Імовірність зараження людини тим більша, чим довше і ширше вірус циркулює серед різних ссавців", - сказала вірусологиня, керівниця Центру нових вірусних захворювань при Женевському університеті Ізабелла Еккерле.
Водночас епідеміолог із Гарварду Майкл Міна наголосив, що влада США "грає з вогнем", не вживаючи достатніх заходів проти поширення хвороби. Зараз вірус H5N1 вже виявили у мишей і кішок.
Цей вірус може викликати у людей як легкі інфекції верхніх дихальних шляхів і очей, так і потенційно смертельні захворювання - такі, наприклад, як пневмонія, повідомили в Центрі з контролю за захворюваннями США.
Фахівці заспокоїли, що зараз пташиний грип не передається від людини до людини, і смертельні випадки та захворювання нині вкрай рідкісні серед людей, але поширення цього грипу потрібно зупиняти.
"Захворювання і смертельні випадки серед людей нині вкрай рідкісні. Для цього необхідний дуже інтенсивний контакт із зараженими тваринами, а інфіковані люди не передають вірус", - пояснив колишній експерт ВООЗ із пандемій, професор Клаус Штер.