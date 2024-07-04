Світ на порозі нової пандемії: експерти попереджають про загрозу пташиного грипу – Bild

Чим довше і ширше вірус циркулює серед різних ссавців, тим більше ймовірність зараження людини.

З кожним роком пташиний грип з'являється все у більшій кількості країн та мутує. Якщо не вживати ніяких заходів, цілком ймовірно, що надалі він може передаватися від людини до людини і світ постане перед новою пандемією.

У матеріалі йдеться, що у 2021 році пташиний грип досяг Північної Америки, вже восени 2023 року там уперше заразилися корови. Зараз хвиля інфекції поширюється вже 12 штатами. За даними дослідників, люди не тільки зможуть заразитися цим вірусом, а й надалі він зможе передаватися від людини до людини.

"Імовірність зараження людини тим більша, чим довше і ширше вірус циркулює серед різних ссавців", - сказала вірусологиня, керівниця Центру нових вірусних захворювань при Женевському університеті Ізабелла Еккерле.