Фіцо вперше з’явився на публіці після замаху

У зверненні він, серед іншого, говорив про візит Орбана до москви.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 5 липня уперше з’явився на публіці після замаху на нього і похвалив премʼєра Угорщини Віктора Орбана за візит до москви.

Про це пише Reuters.

Фіцо виступив на вечірній церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія — це державне свято в Словаччині. У зверненні він, серед іншого, говорив про візит Орбана до москви й сказав, що хотів би приєднатись до нього, якби це дозволяв стан його здоровʼя.

"Мирних ініціатив недостатньо, я повторюю, недостатньо мирних ініціатив і мирних переговорів", — заявив Фіцо.

Також Фіцо розкритикував "прогресивні ліберальні ідеології", які, за його словами, "розповзаються як ракова пухлина" і завдають шкоди Словаччині.

"Я не хочу, щоб Словаччина була серед тих країн, які є карикатурою на західну цивілізацію", — сказав Фіцо.

2 липня 2024 року Орбан відвідував Київ, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит від початку повномасштабної війни.

Уже 5 липня Орбан приїхав до москви і зустрівся з лідером рф владіміром путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна рф проти України та її «мирне врегулювання».

Сам Орбан назвав свою поїздку "мирною місією". Він подякував путіну за те, що той "погодився його прийняти", а також заявив, що незабаром Угорщина, ймовірно, стане єдиною країною в Європі, що може поговорити з усіма сторонами конфлікту — Україною та рф.