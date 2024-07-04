Відносини між Китаєм та росією є "найкращими в історії" – Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін підтримує путіна, попри тиск Заходу допомогти закінчити війну в Україні.

Президент Китаю Сі Цзіньпін підтримав зв'язки з росією та підтвердив позицію Пекіна щодо України, попри розчарування західних лідерів через те, що КНР нібито підтримує військові зусилля москви.

Під час зустрічі в кулуарах саміту з безпеки в Астані Цзіньпін та путін заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими в історії". Політики пообіцяли спільно захищати "регіональний спокій і стабільність".

Коли йшлося про Україну, то лідер Китаю зазначив, що його країна "завжди стояла на правильному боці історії", згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ. Це говорить про постійну підтримку Пекіном москви.