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Відносини між Китаєм та росією є "найкращими в історії" – Сі Цзіньпін

04 липня 2024, 16:35
Відносини між Китаєм та росією є
Фото: з вільного доступу
Сі Цзіньпін підтримує путіна, попри тиск Заходу допомогти закінчити війну в Україні.
Президент Китаю Сі Цзіньпін підтримав зв'язки з росією та підтвердив позицію Пекіна щодо України, попри розчарування західних лідерів через те, що КНР нібито підтримує військові зусилля москви.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Під час зустрічі в кулуарах саміту з безпеки в Астані Цзіньпін та путін заявили, що відносини між їхніми країнами є "найкращими в історії". Політики пообіцяли спільно захищати "регіональний спокій і стабільність".
 
Коли йшлося про Україну, то лідер Китаю зазначив, що його країна "завжди стояла на правильному боці історії", згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ. Це говорить про постійну підтримку Пекіном москви.
Водночас путін наголосив, що рф виступає проти втручання зовнішніх сил у Південнокитайське море, де зросла напруга через територіальну суперечку Пекіна з Філіппінами, союзником США.
 
"Мій дорогий друже, я дуже радий нашій новій зустрічі", - звернувся Сі до путіна.
 
У Bloomberg підкреслили, що демонстрація поглиблення зв'язків, можливо, ще більше дратуватиме західні країни, які тиснуть на Китай, аби він припинив сприяти війні росії проти України. 
 
"Пекін намагається зображати себе нейтральним гравцем, але союзники Києва звинувачують його в наданні кремлю технологій і запчастин для зброї, що використовується у війні", - нагадали у виданні.
 
Також під час зустрічі президент Китаю зазначив, що його країна підтримує росію у виконанні її обов'язків головуючої в БРІКС, "об'єднуючи країни Глобального Півдня, запобігаючи новій холодній війні та виступаючи проти незаконних односторонніх санкцій і гегемонії".

 

КитайСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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