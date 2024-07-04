Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю

Європейська комісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній.

Європейська комісія запроваджує тимчасові тарифи на китайські електромобілі через несправедливе субсидування Пекіном цього сектору. Якщо країни-члени Євросоюзу не заперечуватимуть протягом чотирьох місяців, ЄС може зробити тарифи постійними восени цього року.

Про це йдеться в Офіційному журналу Європейського Союзу.

Єврокомісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній, які перебувають під слідством: BYD (17,4%), Geely (20%) і SAIC (38,1%). Інші китайські компанії-виробники електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, будуть обкладатися середньою ставкою у 21%. Це також стосується європейських компаній, які виробляють електромобілі в Китаї та експортують їх до ЄС. Це буде на додаток до чинних мит ЄС у розмірі 10% на електромобілі.

Єврокомісія оголосила про поширення тарифів на "електромобілі" з КНР 12 червня і відтоді провела переговори з китайською стороною. Однак вони не привели до угоди, і Брюссель оприлюднив своє рішення в четвер. Пекін оголосив про заходи у відповідь. За даними Китайської торгової палати при ЄС, КНР має готові контрзаходи.