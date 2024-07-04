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Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю

04 липня 2024, 15:33
Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю
Фото: belta.by
Європейська комісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній.

Європейська комісія запроваджує тимчасові тарифи на китайські електромобілі через несправедливе субсидування Пекіном цього сектору. Якщо країни-члени Євросоюзу не заперечуватимуть протягом чотирьох місяців, ЄС може зробити тарифи постійними восени цього року.

Про це йдеться в Офіційному журналу Європейського Союзу.

Єврокомісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній, які перебувають під слідством: BYD (17,4%), Geely (20%) і SAIC (38,1%). Інші китайські компанії-виробники електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, будуть обкладатися середньою ставкою у 21%. Це також стосується європейських компаній, які виробляють електромобілі в Китаї та експортують їх до ЄС. Це буде на додаток до чинних мит ЄС у розмірі 10% на електромобілі.
 
Єврокомісія оголосила про поширення тарифів на "електромобілі" з КНР 12 червня і відтоді провела переговори з китайською стороною. Однак вони не привели до угоди, і Брюссель оприлюднив своє рішення в четвер. Пекін оголосив про заходи у відповідь. За даними Китайської торгової палати при ЄС, КНР має готові контрзаходи.
Тарифи ЄС є тимчасовими. Рішення про те, чи зробити тарифи постійними, залежатиме від країн-членів ЄС і буде прийняте протягом наступних чотирьох місяців.
 
Тарифи не набудуть чинності, якщо кваліфікована більшість (55% країн, на практиці 15 з 27 країн, що представляють 65% населення ЄС) проголосує проти них. У найближчі тижні також відбудеться необов'язкове голосування серед столиць, результати якого Єврокомісія може взяти до уваги, а може і не взяти. Брюссель також оголошує про продовження переговорів з китайською стороною, в тому числі з виробниками транспортних засобів. В результаті цього ставка постійних мит може відрізнятися від ставки тимчасових.
 
Зазначимо, Китай є найбільшим у світі виробником електромобілів. Минулого року глобальний експорт цих автомобілів з Піднебесної збільшився на 70% і сягнув $34,1 млрд. ЄС є найбільшим покупцем електромобілів з КНР. На нього припадає майже 40% китайського експорту. У 2023 році країни ЄС придбали китайських автомобілів на суму 3,5 млрд євро – майже на 40% більше, ніж у попередньому році.

 

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