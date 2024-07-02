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Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

02 липня 2024, 14:55
Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
Фото: Українська Правда
Реальний ВВП України у 2023 році зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році, підрахували у Світовому банку.
Світовий банк цього року перевів Україну із категорії країн із доходами нижчими за середні до категорії країн із доходами вищими за середні.
 
Про це йдеться у блозі Світового банку.
 
Так, за паритетом купівельної спроможності показних доходів збільшився з 4270 до 5070 доларів на душу населення.
 
Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3%, після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із постійним скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% після початку великої війни з рф. 
 
Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги, вироблені всередині країни, що призвело до значного зростання номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%.
 
Попри те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань.
 
У країнах з рівнем доходу вище за середній, валовий національний дохід (ВНД) на душу населення складає від 4 516 до 14 005 доларів. 
Світовий банквійна в Україніросія окупанти

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