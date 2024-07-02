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російський Газпром нарощує експорт газу в Європу

02 липня 2024, 15:32
російський Газпром нарощує експорт газу в Європу
Фото: gagauzinfo.md
Газовий монополіст рф "Газпром" збільшив середньодобове постачання газу до Європи майже на 23%.

В червні середньодобовий експорт трубопроводами збільшився до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів торік.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters. 

Розрахунки, які ґрунтуються на даних європейської газотранспортної групи Entsog і щоденних звітах Газпрому, показали, що середньодобовий експорт трубопроводами збільшився до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні минулого року. 

Загальний обсяг експорту природного газу Газпрому до Європи цьогоріч становив близько 15,5 млрд кубометрів.

Раніше Європа була основним експортним ринком рф, але тепер вона купує набагато менше російського газу. 

А от Газпром збільшив продаж газу до Китаю: експорт трубопровідного газу з росії до КНР зріс торік до 22,7 млрд кубометрів, що майже в 1,5 раза більше, ніж у 2022 році.

За даними Газпрому і розрахунками Reuters, ще 2022 року росія продала до Європи загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Торік обсяг знизився ще на 55,6% – до 28,3 млрд кубометрів, а на піку – у 2018-2019 роках  –річний експорт газу з рф до Європи сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

Нещодавно The Financial Times писав, що Газпром сильно постраждав через війну в Україні.

 

експортГазпром

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