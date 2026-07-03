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Перші українські дрони після відкриття експорту відправили до США

03 липня 2026, 14:15
Перші українські дрони після відкриття експорту відправили до США
Фото: www.ekathimerini.com
У компанії повідомили, що вже відправили 2000 дронів у США згідно з контрактом.
Сполучені Штати першими отримають безпілотники українського виробництва після офіційного відкриття експорту оборонних технологій до країн-партнерів.
 
Про це повідомило видання Defender Media.
 
Як зазначається, 1 липня Державна служба експортного контролю України (ДСЕКУ) видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F10 виробництва компанії F-Drones.
 
В компанії повідомили, що вже відправили 2000 дронів у США згідно з контрактом, який F-Drones отримала як один із переможців першої фази американської програми Drone Dominance.
 
"Дозвіл працює – дрони вже перетнули державний кордон", – каже представник виробника.
 
За даними компанії, це перший випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. Раніше подібні рішення стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або комплектуючих.
 
У F-Drones зазначають, що отримали дозвіл до того, як набрали чинності нові рішення уряду. Компанія пройшла повний цикл погоджень у межах чинного механізму експортного контролю й отримала позитивне рішення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Процедуру супроводжувала державна компанія "Спецтехноекспорт".

 

експортвійна в Україні

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