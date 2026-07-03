Перші українські дрони після відкриття експорту відправили до США

Сполучені Штати першими отримають безпілотники українського виробництва після офіційного відкриття експорту оборонних технологій до країн-партнерів.

Як зазначається, 1 липня Державна служба експортного контролю України (ДСЕКУ) видала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F10 виробництва компанії F-Drones.

В компанії повідомили, що вже відправили 2000 дронів у США згідно з контрактом, який F-Drones отримала як один із переможців першої фази американської програми Drone Dominance.

"Дозвіл працює – дрони вже перетнули державний кордон", – каже представник виробника.

За даними компанії, це перший випадок, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. Раніше подібні рішення стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або комплектуючих.

У F-Drones зазначають, що отримали дозвіл до того, як набрали чинності нові рішення уряду. Компанія пройшла повний цикл погоджень у межах чинного механізму експортного контролю й отримала позитивне рішення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Процедуру супроводжувала державна компанія "Спецтехноекспорт".