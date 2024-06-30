Дві третини збройного експорту Німеччини призначені для України

В німецькому бюджеті на цей рік на військову допомогу Україні передбачено більше 7,1 млрд євро.

В першому півріччі цього року дві третини збройного експорту Німеччини були призначені саме для України.

Про це повідомляє dpa, посилаючись на інформацію Міністерства економіки ФРН.

Німецький експорт зброї другий рік поспіль сягає рекордного рівня - переважно через надання військової допомоги Києву, пише видання.

З 1 січня по 18 червня ФРН схвалив експорт зброї на загальну суму щонайменше 7,48 мільярда євро. Це на 30% більше, ніж рік тому.

Разом з тим, порядка 65% експорту призначено для України.

Загалом в бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

Нагадаємо, що нещодавно Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку.