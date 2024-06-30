Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дві третини збройного експорту Німеччини призначені для України

30 червня 2024, 17:02
Дві третини збройного експорту Німеччини призначені для України
Фото: з вільного доступу
В німецькому бюджеті на цей рік на військову допомогу Україні передбачено більше 7,1 млрд євро.

В першому півріччі цього року дві третини збройного експорту Німеччини були призначені саме для України.

Про це повідомляє dpa, посилаючись на інформацію Міністерства економіки ФРН.

Німецький експорт зброї другий рік поспіль сягає рекордного рівня - переважно через надання військової допомоги Києву, пише видання.

З 1 січня по 18 червня ФРН схвалив експорт зброї на загальну суму щонайменше 7,48 мільярда євро. Це на 30% більше, ніж рік тому. 

Разом з тим, порядка 65% експорту призначено для України.

Загалом в бюджеті ФРН на цей рік на військову допомогу Україні передбачено понад 7,1 млрд євро.

Нагадаємо, що нещодавно Німеччина передала українським прикордонникам 41 вантажівку

 

Німеччинапідтримка України

Останні матеріали

ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Політика
Дебати показали нездатність Байдена перемогти Трампа. Що далі? – огляд американських ЗМІ
Переклад iPress – 28 червня 2024, 14:50
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ визволили район Каналу в Часовому Яру. Та чому Україна не може використовувати УМПК на повну – Том Купер
Переклад iPress – 28 червня 2024, 12:51
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Cуспільство
90% безпілотників, які зараз використовують ЗСУ, вироблені в Україні... А росія не має ефективного засобу проти балістичних ракет – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 червня 2024, 08:26
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку
Політика
Якби людство було вільним від дурниць… Як росіяни спричинили істерію в Польщі та країнах Балтії серією публікацій про атаку "Сувалкського коридору" – Том Купер
Переклад iPress – 27 червня 2024, 15:15
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Політика
Байден хоче виглядати жорстким з росією та Іраном. Але заважають ціни на бензин – Wall Street Journal
Переклад iPress – 27 червня 2024, 11:09
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Політика
Макрон думав, що зможе перемогти Ле Пен, якщо зміститься до правих. Натомість він посилив її – Дідьє Фассін
Переклад iPress – 26 червня 2024, 10:03
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Політика
Нова зброя затьмарить атомні бомби. Таке питання ставлять собі її творці – Washington Post
Переклад iPress – 26 червня 2024, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється