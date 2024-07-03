Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні – The Telegraph

Альянс вимагає від Києва "додаткових кроків" до того, як почати переговори про членство.

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона наразі занадто корумпована, щоб приєднатися до Альянсу.

Про заявив високопосадовець Державного департаменту США., якого цитує британська газета The Telegraph Daily.

Позиція буде викладена у письмовій формі у комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, який триватиме з 9 по 11 липня.

"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас за столом", - сказав чиновник в інтерв’ю.