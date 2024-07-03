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Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні – The Telegraph

03 липня 2024, 12:24
Україну не можуть взяти до НАТО через корумпованість в країні – The Telegraph
Фото: Associated Press/East News
Альянс вимагає від Києва "додаткових кроків" до того, як почати переговори про членство.

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні скажуть, що вона наразі занадто корумпована, щоб приєднатися до Альянсу.

Про заявив високопосадовець Державного департаменту США., якого цитує британська газета The Telegraph Daily. 

Позиція буде викладена у письмовій формі у комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті Альянсу, який триватиме з 9 по 11 липня.

"Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас за столом", - сказав чиновник в інтерв’ю.

Проте вчора, 2 липня, Блінкен заявив, що до саміту НАТО оголосимо про нові рішення щодо ППО для України

 

 

корупціяНАТОУкраїна

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