Підтримка України стане ключовим завданням на саміті НАТО – Столтенберг

Союзники домовляться про фінансову підтримку для України.

Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - сказав Столтенберг​.

Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.

Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:

двосторонніх угод з безпеки;

роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Столтенберг додав, що всі ці елементи складають "міст до членства" в НАТО.

"Україна наближається до НАТО", - підкреслив він.

Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.

НАТО планує закликати країни-члени повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів.

На майбутньому саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів.