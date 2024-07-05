Підтримка України стане ключовим завданням на саміті НАТО – Столтенберг
Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - сказав Столтенберг.
Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.
Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:
- двосторонніх угод з безпеки;
- роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.
- Столтенберг додав, що всі ці елементи складають "міст до членства" в НАТО.
"Україна наближається до НАТО", - підкреслив він.
Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.
НАТО планує закликати країни-члени повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів.
На майбутньому саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів.