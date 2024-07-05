Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

НАТО на саміті має ухвалити важливе рішення про виробництво снарядів – Reuters

05 липня 2024, 14:55
НАТО на саміті має ухвалити важливе рішення про виробництво снарядів – Reuters
НАТО планує закликати країни-члени повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів.
На майбутньому саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів.
 
Про це пише Reuters з посиланням на чиновників Альянсу.
 
НАТО вперше у своїй історії оголосить зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи країни збільшити виробництво зброї та повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.
 
"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав чиновник НАТО, маючи на увазі, зокрема, 155-мм артилерійські снаряди, різкий попит на які у зв'язку з війною росії в Україні призвів до їхнього дефіциту в усьому світі.
 
Reuters зазначає, що якщо для стрілецької зброї, такої як штурмові гвинтівки, НАТО застосовує стандарти, що дають змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, то з артилерійськими снарядами все не так просто.
Хоча існує стандарт НАТО для артилерійських боєприпасів, його застосування є добровільним, і відсутність його дотримання роздробила ринок і ускладнила постачання. Чотирнадцять країн НАТО залишили за собою право відхилятися від стандарту, що означає наявність різних типів 155-міліметрових боєприпасів.
 
За словами артилерійських експертів, різні снаряди, як і раніше, можуть використовуватися в усіх гаубицях, але оператори повинні вказувати специфікацію снарядів під час їхнього завантаження в гармату, інакше вони можуть промахнутися повз ціль до 60 метрів.
 
"Світ, у якому існує один стандарт НАТО, де кожен союзник виробляє одне й те саме, був би набагато простішим для військових командирів", - сказав представник НАТО.
 
Проте, зазначає видання, НАТО може зіткнутися з протидією виробників боєприпасів, оскільки такий крок може підвищити конкуренцію і знизити ціни.
 
За словами чиновника, щоб збільшити виробництво озброєнь, особливо "боєприпасів, що мають вирішальне значення для бою", таких як артилерійські снаряди і ракети ППО, лідери погодяться щорічно звітувати перед НАТО про те, як вони мають намір досягти оборонних цілей альянсу і як вони мають намір збільшити виробництво озброєнь.

 

НАТОвійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

Останні матеріали

Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється