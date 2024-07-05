НАТО на саміті має ухвалити важливе рішення про виробництво снарядів – Reuters

НАТО планує закликати країни-члени повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів.

На майбутньому саміті у Вашингтоні НАТО ухвалить важливе рішення про стандартизацію снарядів.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновників Альянсу.

НАТО вперше у своїй історії оголосить зобов'язання в галузі оборонної промисловості, закликаючи країни збільшити виробництво зброї та повернутися до більш суворої стандартизації боєприпасів, щоб зробити снаряди взаємозамінними на полі бою.

"Україна показала, що наша стандартизація була хороша на папері, але не така хороша на ділі", - сказав чиновник НАТО, маючи на увазі, зокрема, 155-мм артилерійські снаряди, різкий попит на які у зв'язку з війною росії в Україні призвів до їхнього дефіциту в усьому світі.

Reuters зазначає, що якщо для стрілецької зброї, такої як штурмові гвинтівки, НАТО застосовує стандарти, що дають змогу союзникам використовувати боєприпаси один одного, то з артилерійськими снарядами все не так просто.