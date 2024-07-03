Про вибухи в російському Новоросійську пишуть і місцеві жителі.

Сьогодні вночі, 3 липня, російський Новоросійськ атакували мосрькі безпілотники.

Про це заявив мер міста Андрій Кравченко в Telegram-каналі.

Традиційно росіяни звинувачують в ударі по місту ЗСУ.

Місцеві жителі пишуть, що порядка 30 хвилин чути вибухи з боку моря.

Уряд же просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.

Пізніше міноборони рф повідомило, що вночі в акваторії Чорного моря нібито були знищені два безекіпажних катера, які слідували в напрямку Новоросійська.

Вчора, 2 липня, ми повідомляли, що росіяни знову заявили, шо Крим атакували дрони.