У Новоросійську лунали вибухи, мер заявляє про атаку морськими дронами
Сьогодні вночі, 3 липня, російський Новоросійськ атакували мосрькі безпілотники.
Про це заявив мер міста Андрій Кравченко в Telegram-каналі.
Традиційно росіяни звинувачують в ударі по місту ЗСУ.
Місцеві жителі пишуть, що порядка 30 хвилин чути вибухи з боку моря.
Уряд же просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон і з суцільними стінами.
Пізніше міноборони рф повідомило, що вночі в акваторії Чорного моря нібито були знищені два безекіпажних катера, які слідували в напрямку Новоросійська.
Вчора, 2 липня, ми повідомляли, що росіяни знову заявили, шо Крим атакували дрони.