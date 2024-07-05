Головування Угорщини є симптомом глибшого занепаду ЄС – FT

Просування ультраправих партій загрожує неприємностями, коли Європі потрібен єдиний фронт.

З 1 липня ЄС опинився в цікавій, якщо не сказати незручній ситуації, оскільки Угорщина перейняла на себе головування в ЄС. Протягом наступних шести місяців Угорщина буде головувати в ЄС на ротаційній основі, що просування політики, спільної для всіх 27 урядів країн-членів.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, обіцяє конструктивне головування. Але для його критиків це виглядає підозріло.

Про це пише Financial Times.

Головування Угорщини — навряд чи єдина проблема на порядку денному ЄС. І навіть не найскладніша. Перемога у першому турі парламентських виборів французького ультраправого "Національного об'єднання" та погіршення стану трипартійної правлячої коаліції у Німеччині, створюють проблеми для майбутнього ЄС.

"Франко-німецька співпраця є необхідною, але недостатньою умовою добре функціонуючого ЄС. Зараз внутрішньополітичні тенденції в обох країнах підривають авторитет їхніх урядів і викликають суперечки на європейському рівні", — йдеться в газеті.

ЄС вже знайшов юридичну процедуру для того, щоб обійти опозицію Угорщини щодо поставок зброї для України, придбаної за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів. Попри це, не варто бути спокійним щодо потенційно шкідливих наслідків шести місяців перебування Угорщини на чолі ЄС.

Існують різні шляхи виникнення проблем. Оскільки посада передбачає формування порядку денного в таких сферах, як сільське господарство, навколишнє середовище, міграція та розширення ЄС, Угорщина може просувати свої улюблені теми.

"Для ЄС головування Угорщини є меншою проблемою, ніж той факт, що ультраправі партії різних типів вже перебувають при владі або наближаються до неї в інших країнах-членах. Саме тоді, коли Європа найбільше потребує колективної волі для протистояння серйозним загрозам безпеці та економічним викликам, просування ультраправих загрожує зашкодити ЄС. Якщо це станеться, Орбан візьме на себе частину відповідальності — але далеко не всю", — пише Financial Times.

Раніше ми повідомляли, що Віктор Орбан відвідав Київ 2 липня. Це перший візит Віктора Орбана в Україну за понад десять років, та тим більше перша поїздка в Україну з моменту повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.