Латвія протягом липня передасть Україні 2 500 бойових безпілотників різних типів

Першу партію передадуть вже найближчими днями.

Латвія в липні передасть Україні 2500 безпілотників різних типів і характеристик на суму 4 млн євро.

Згідно з повідомленням Міноборони країни, першу партію у 300 дронів доставлять вже найближчими днями.

Зазначається, що допомогу Україні нададуть в рамках Коаліції дронів, яку очолює Латвія. В ній також перебувають Велика Британія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Наразі учасники зібрали понад пів мільярда євро на постачання безпілотників для ЗСУ.

"Разом з учасниками міжнародної Коаліції дронів ми постійно працюємо над поставкою в Україну бойових безпілотників різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог української армії", — заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Також повідомляється, що у 2024 році Міноборони Латвії виділило на потреби Коаліції дронів 20 мільйонів євро, з яких 10 призначили на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК. У квітні та травні цього року Рига відправила в Україну 135 бойових БПЛА різної потужності та засоби радіоелектронної боротьби на суму близько 1 млн євро.