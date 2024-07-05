Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Латвія протягом липня передасть Україні 2 500 бойових безпілотників різних типів

05 липня 2024, 15:08
Латвія протягом липня передасть Україні 2 500 бойових безпілотників різних типів
Фото: з вільних джерел
Першу партію передадуть вже найближчими днями.

Латвія в липні передасть Україні 2500 безпілотників різних типів і характеристик на суму 4 млн євро.

Згідно з повідомленням Міноборони країни, першу партію у 300 дронів доставлять вже найближчими днями.

Зазначається, що допомогу Україні нададуть в рамках Коаліції дронів, яку очолює Латвія. В ній також перебувають Велика Британія, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Наразі учасники зібрали понад пів мільярда євро на постачання безпілотників для ЗСУ.

"Разом з учасниками міжнародної Коаліції дронів ми постійно працюємо над поставкою в Україну бойових безпілотників різної потужності відповідно до поточних потреб та вимог української армії", — заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Також повідомляється, що у 2024 році Міноборони Латвії виділило на потреби Коаліції дронів 20 мільйонів євро, з яких 10 призначили на закупівлю безпілотників у латвійського ОПК. У квітні та травні цього року Рига відправила в Україну 135 бойових БПЛА різної потужності та засоби радіоелектронної боротьби на суму близько 1 млн євро.

Латвіябезпілотникидопомога Українівійна

Останні матеріали

Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Політика
Україна готує контрудар. Цілями мають стати орківські підрозділи – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 липня 2024, 15:02
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється