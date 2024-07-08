Дрони кидають виклик світовій оборонці – FT
08 липня 2024, 13:13
Фото: УНН
Безпілотники зрівнюють умови між дрібними гравцями та відомими гігантами галузі.
Використання безпілотних літальних апаратів у війні в Україні стрімко зросло за останні два роки. Це стрімке поширення нової потужної технології на полі бою розхитує усталену ієрархію світової оборонної промисловості, де довгий час домінували великі підрядники.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що розробка програм традиційної зброї потребує років, а іноді і десятиліть. Вона покладається на значні державні бюджети, а також на великі дослідницькі та випробувальні центри. Водночас дрони дешеві, смертоносні та швидкі у виготовленні. Вони зрівнюють умови між дрібними гравцями та відомими гігантами галузі.
"Україна демонструє, що час виходу на ринок і більш гнучка розробка є важливими. Замість того, щоб розробляти ідеальний продукт, який може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати та тестувати знову. Швидкість має вирішальне значення", – заявив виконавчий директор шведського чемпіона з оборони Saab Мікаель Йоханссон.
За словами журналістів, змінюватися потрібно не лише галузі. Міністерствам оборони та урядам доведеться міняти підхід до закупівлі зброї, щоб не відставати. Тому що дедалі більше циклів розробки зброї визначаються програмним забезпеченням, автономними системами, керованим штучним інтелектом. Для початку офіційним особам доведеться шукати поза межами свого звичайного пулу постачальників, щоб залучити менші компанії, багато з яких мають технологічний досвід.
"Якщо Україна чогось нас навчила, то це того, що нам потрібно рухатися швидше", – підкреслив голова Стратегічного командування Великобританії, генерал Джеймс Гокенхалл.
Використання БПЛА під час конфлікту не є новим. Однак наразі їх використання тільки прискорилося. Україна має великі парки безпілотників, які можуть націлюватися на російські цілі за допомогою автономної навігації та програмного забезпечення зі штучним інтелектом.
"Подібно до того, як безпілотники радикально змінили поле бою, їх зростаюча повсюдність також змінює оборонну промисловість, оскільки нові гравці з’являються як конкуренти таким відомим компаніям, як Lockheed Martin, Raytheon і BAE Systems, так званим провідним компаніям, які домінували в секторі десятиліттями", – йдеться у статті.