Дрони кидають виклик світовій оборонці – FT

Безпілотники зрівнюють умови між дрібними гравцями та відомими гігантами галузі.

Використання безпілотних літальних апаратів у війні в Україні стрімко зросло за останні два роки. Це стрімке поширення нової потужної технології на полі бою розхитує усталену ієрархію світової оборонної промисловості, де довгий час домінували великі підрядники.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що розробка програм традиційної зброї потребує років, а іноді і десятиліть. Вона покладається на значні державні бюджети, а також на великі дослідницькі та випробувальні центри. Водночас дрони дешеві, смертоносні та швидкі у виготовленні. Вони зрівнюють умови між дрібними гравцями та відомими гігантами галузі.

"Україна демонструє, що час виходу на ринок і більш гнучка розробка є важливими. Замість того, щоб розробляти ідеальний продукт, який може зайняти багато років, важливо швидко створювати продукти, які можна тестувати, модифікувати та тестувати знову. Швидкість має вирішальне значення", – заявив виконавчий директор шведського чемпіона з оборони Saab Мікаель Йоханссон.