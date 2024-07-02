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Енергетика України зазнала збитків на $57 млрд – МВФ

02 липня 2024, 19:19
Енергетика України зазнала збитків на $57 млрд – МВФ
Протягом останніх двох років війни було окуповано близько 18 ГВт потужностей.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну енергетичний сектор зазнав збитків більш як на 56 млрд доларів.

Про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - написали у Фонді.
Протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція: Запорізька АЕС.

Також було зруйновано Каховську і Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільську ТЕС.

Загалом росія зруйнувала 90% теплової генерації України.

Раніше МВФ оцінив пошкодження росією енергетики: 80% ТЕС і 40% ГЕС.

 

війна в УкраїніМВФенергетика

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