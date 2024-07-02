Енергетика України зазнала збитків на $57 млрд – МВФ
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну енергетичний сектор зазнав збитків більш як на 56 млрд доларів.
Про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду.
"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - написали у Фонді.
Протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція: Запорізька АЕС.
Також було зруйновано Каховську і Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільську ТЕС.
Загалом росія зруйнувала 90% теплової генерації України.
Раніше МВФ оцінив пошкодження росією енергетики: 80% ТЕС і 40% ГЕС.