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​​Пентагон наразі не бачить ознак відправки військових з КНДР до рф

02 липня 2024, 20:02
​​Пентагон наразі не бачить ознак відправки військових з КНДР до рф
Фото: afp.com
Проте США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни росії проти України.

В американському міністерстві оборони поки не бачать підтверджень того, що Північна Корея відправила свої війська на підтримку збройної агресії кремля проти України. 

Про це заявила на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"У мене немає нічого із цього приводу", - сказала речниця.

Сінгх додала, що США усвідомлюють позицію режиму в Пхеньяні щодо війни рф проти України.

Днямипівденнокорейський телеканал TV Chosun, посилаючись на власних співрозмовників, заявив, що КНДР в межах угоди з Росією про "автоматичну військову допомогу" начебто відправить свої інженерні війська на тимчасово окуповані території Донецької області.

Ми також повідомляли, що міністр оборони Південної Кореї вказав на докази постачання КНДР зброї до росії.

 

ПентагонКНДРвійськавійна в Україні

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