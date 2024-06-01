Міністр оборони Південної Кореї вказав на докази постачання КНДР зброї до росії – Reuters

Співпраця КНДР та рф сприяє напруженості на Корейському острові.

Очільник Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі заявив, що дедалі більше доказів свідчать про використання росією проти України зброї, імпортованої з Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

“Військова співпраця між росією і Північною Кореєю призводить до ескалації напруженості на Корейському півострові та впливає на поле бою в Європі”, — заявив Шин.

Якщо Північна Корея продовжуватиме отримувати військові технології від росії в обмін на поставки зброї, це може призвести до значного поліпшення військових можливостей КНДР.

Також Шин також закликав Китай відіграти свою роль у денуклеаризації Корейського півострова.

Відповідаючи на запитання про те, чи може Південна Корея розглядати можливість створення власної ядерної зброї, Шин сказав, що Сеул довіряє глобальному режиму Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а сильніший американсько-південнокорейський альянс є відповіддю на ядерну програму Північної Кореї.

Шин виступив під час безпекової конференції “Діалог Шангрі-Ла", найбільшого азійського оборонного форуму, який триватиме до 2 червня.