Помер продюсер "Аватар" і "Титаніка" Джон Ландау

Ландау тривалий час боровся з онкохворобою.

В США помер Джон Ландау, оскароносний продюсер "Титаніка" і обох фільмів "Аватар". Йому було 63 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

Він тривалий час боровся з онкозахворюванням.

Джон Ландау — один із найвідоміших продюсерів в історії Голлівуду. Він розпочав свою кар'єру в 1987 році, після чого потоваришував із Джеймсом Кемероном і став його продюсерським партнером у трьох з чотирьох найкасовіших фільмів усіх часів.

Ландау продюсував "Титанік", перший фільм, який перевищив 1 мільярд доларів у світовому прокаті. Також продюсував "Аватар" та "Аватар: Шлях води", які теж увійшли в історію, як найкасовіші.

Про смерть продюсера стало відомо 5 июля 2024 року.