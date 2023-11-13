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CУСПІЛЬСТВО

У Великій Британії меню з "Титаніка" продали за £84 тисячі

13 листопада 2023, 09:41
У Великій Британії меню з
Джерело: henryaldridge
Папір трохи постраждав від вологи.
У Великій Британії меню вечері з "Титаніка" для пасажирів першого класу продали за £84 тисячі.

Про це повідомляє BBC.

На вечерю 11 квітня 1912 року подавали устриці, яловичину, ягня і качку.

Папір трохи постраждав від вологи. Текст частково стерся, зберігся прапор White Star Line.

Торги організувала компанія Henry Aldridge & Son у місті Девайзіс, графство Вілтшир. Серед інших предметів на аукціоні був кишеньковий швейцарський годинник, який належав пасажиру другого класу "Титаніка" Сінаю Кантору. Його продали за £97 тисяч.

Також продали палубну ковдру, яку, можливо, використовували під час порятунку пасажирів. За неї віддали £96 тисяч.

У 1912 році найбільше на той час судно у світі зіткнулося з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей. Нині "Титанік" лежить в Атлантичному океані на глибині 3 800 метрів.

аукціонТітанік

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