Портрет Зеленського для обкладинки Time продали на аукціоні

Портрет президента України Володимира Зеленського для обкладинки американського журналу Time продали на аукціоні за шість мільйонів гривень.

Про це повідомив фотограф Олександр Чекменєв у Facebook.

Зазначається, що раніше за отримані кошти планувалося придбати генератор для школи у Богданівці. Наразі вдасться забезпечити генераторами всі школи Київської області.

"На благодійному аукціоні Forbes Ukraine у Києві портрет Зеленського, який було знято 19 квітня 2022 року в Києві для обкладинки журналу TIME, було продано за 6 млн грн. Усі гроші підуть на придбання генераторів для шкіл у Київській області. А хотілося зібрати гроші на купівлю бодай одного генератора для школи у Богданівку", - написав він.

Нагадаємо, що Журнал Time назвав персоною року Зеленського та "дух України".