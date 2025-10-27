Time змінив обкладинку з Трампом після його критики

Своєю чергою в Time заперечують зв’язок між фотографіями.

Журнал Time змінив обкладинку журналу з фото президента США Дональда Трампа після того, як він розкритикував попередню світлину та назвав її "найгіршою за всю історію".

Про це повідомляє Deadline.

На першому варіанті обкладинки Трамп був сфотографований знизу. Він дивиться вгору на тлі неба з підписом Його тріумф. На новому зображенні американський лідер сидить за столом, склавши руки під підборіддям, з підписом Світ Трампа.

Як пише The Daily Beast, нове фото Трампа, яке зробив фотограф Стівен Восс, натхненне світлиною Арнольда Ньюмана, на якій зображений німецький промисловець і засуджений нацистський військовий злочинець Альфред Крупп.

Видання повідомляє, що Восс, здається, підтвердив цей зв’язок, поставивши вподобайку на коментар в Instagram, де підписники запитували його, чи пов’язані ці два зображення.

Крупп був спадкоємцем відомої німецької династії виробників зброї та керував фабриками, на яких під час Другої світової війни працювало понад 100 000 рабів, серед яких військовополонені, в’язні концтаборів та діти. На його заводах виробляли танки, артилерію, а також величезну гаубицю Велика Берта, яка стала синонімом нацистської військової машини. У 1948 році американський військовий трибунал у Нюрнберзі визнав його винним у воєнних злочинах та засудив до 12 років тюремного ув’язнення.

"Ніякого зв’язку немає, і твердження про протилежне є абсолютно неправдивими. Джерелом натхнення для цієї фотосесії були колишні президентські портрети в Овальному кабінеті, включно з обкладинками самого Time. Надавати ваги спекуляціям у соціальних мережах є необдуманим і сприяє поширенню дезінформації", — заявив представник Time.

Раніше Дональд Трамп зазначав, що журнал Time написав про нього "досить хорошу статтю", але фотографія на обкладинці, на його думку, "мабуть, найгірша за всю історію".