ПОЛІТИКА

У Білому домі на Алеї президентської слави з'явилися таблички у стилі соцмереж Трампа — CNN

18 грудня 2025, 12:53
Фото: Yahoo Finanzas
Описи попередників Трампа часто містять образи, а також притаманне йому довільне використання великих літер.

На Алеї президентської слави у Білому домі з’явилися нові таблички з описами американських президентів, складеними у стилі дописів чинного президента США Дональда Трампа у соцмережах. 

Про це повідомляє CNN у четвер, 17 грудня. Описи попередників Трампа часто містять образи, а також притаманне йому довільне використання великих літер. 

На дошці колишнього президента Джо Байдена замість фото самого Байдена розміщено фотографію авторучки — натяк на те, що попередник Трампа забагато користувався автопідписом. В описі експрезидента називають "Сонним Джо" і "найгіршим президентом в історії Америки". Мовляв, через Байдена Штати опинилися на межі знищення, але потім переобраний Трамп "ВРЯТУВАВ АМЕРИКУ!".

Підпис під табличкою експрезидента Барака Обами зазначає, що той був "однією з найбільш суперечливих політичних фігур в американській історії". 

На табличці колишнього президента США Білла Клінтона, поміж політичних досягнень, згадується і програш його дружини Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році (тоді Клінтон поступилася саме Трампу). 

А на власній табличці Дональда Трампа стверджується, шо він виконав обіцянку в день інавгурації започаткувати "Золотий вік Америки". Серед досягнень на цьому напрямку перелічуються заяви про закінчення воєн, охорону кордонів та депортацію ймовірних членів злочинних угруповань. 

В описі Байдена стиль Трампа особливо помітний, зауважують журналісти. А прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що багато з описів дійсно були написані «безпосередньо самим президентом». 

У вересні телекомпанія CNN повідомляла, що президент США Дональд Трамп облаштував Алею президентської слави біля Західного крила Білого дому. Вздовж колонади розмістилися чорно-білі портрети президентів у золотих рамках, проте вже тоді замість портрета Байдена було лише фото авторучки.

СШАДональд ТрампДжо Байден

Більше публікацій

