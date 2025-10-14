Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував Time за "найгіршу фотографію" на обкладинці

14 жовтня 2025, 11:51
Трамп розкритикував Time за
Фото: ap.org
Журнал Time присвятив нову обкладинку президента США через його посередництво у врегулюванні війни в секторі Гази

Президент США Дональд Трамп поскаржився, що журнал Time помістив на свою обкладинку його "найгіршу фотографію". 

У своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що Time написав про нього «досить хорошу статтю», але фотографія на обкладинці, на його думку, "мабуть, найгірша за всю історію".

"Вони "прибрали" моє волосся, а потім додали щось, що плавало над моєю головою і виглядало як плаваюча корона, але дуже маленька. Дуже дивно! Мені ніколи не подобалося фотографуватися під кутом знизу, але це дуже погана фотографія, і вона заслуговує на критику. Що вони роблять і чому?" — написав лідер Білого дому.

Журнал Time присвятив нову обкладинку президента США через його посередництво у врегулюванні війни в секторі Гази.

Time наголошує, що угода між Ізраїлем та Хамас про припинення вогню та повернення заручників може стати «знаковим досягненням» другого терміну Трампа, а також "стратегічним поворотом" для Близького Сходу.

СШАДональд ТрампБлизький СхідTime

