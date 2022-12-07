Журнал Time назвав персоною року Зеленського та "дух України"
Про це повідомляє сайт видання.
"Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтується на тому, що мужність заразна. Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається на місці. Його професійні інстинкти, отримані від діяльності як актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх", – пише Time.
Що стосується "духу України", то "замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників".
Раніше повідомлялось, що Зеленський став людиною року за версією Financial Times.