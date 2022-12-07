Журнал Time назвав персоною року Зеленського та "дух України"

Американський журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського і "дух України".

Про це повідомляє сайт видання.

"Успіх Зеленського як лідера військового часу ґрунтується на тому, що мужність заразна. Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається на місці. Його професійні інстинкти, отримані від діяльності як актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він вирішив не підвести їх", – пише Time.

Що стосується "духу України", то "замість того, щоб рятувати своє життя, багато українців хапали будь-яку зброю, яку могли знайти, і кинулися захищати свої міста від загарбників".

Раніше повідомлялось, що Зеленський став людиною року за версією Financial Times.