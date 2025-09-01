Підозрюваного в убивстві Парубія затримали – Зеленський
01 вересня 2025, 08:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Імовірного стрільця затримали у Хмельницькій області, уточнив глава МВС
Підозрюваного в убивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія затримали в ніч на 1 вересня.
Про це в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, про це йому доповіли міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко й голова Служби безпеки України Василь Малюк.
"Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну й злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", – наголосив Зеленський.
За словами Клименка, підозрюваного затримали у Хмельницькій області.
"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", – поінформував глава МВС.
Він подякував львівським поліцейським, які "працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Парубія".
"Через 24 години після вбивства поліцейські та працівники СБУ вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", – додав міністр.