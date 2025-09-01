Підозрюваного в убивстві Парубія затримали – Зеленський

Підозрюваного в убивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія затримали в ніч на 1 вересня.

За словами президента, про це йому доповіли міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко й голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну й злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", – наголосив Зеленський.

За словами Клименка, підозрюваного затримали у Хмельницькій області.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", – поінформував глава МВС.

Він подякував львівським поліцейським, які "працювали безупинно, щоб розкрити зухвале вбивство Парубія".

"Через 24 години після вбивства поліцейські та працівники СБУ вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин – затримали. Більше деталей згодом буде від поліції", – додав міністр.