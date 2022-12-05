Зеленський став людиною року за версією Financial Times

Британська газета Financial Times назвала президента України Володимира Зеленського "Людиною року". За визначенням видання, він втілює стійкість свого народу і "став прапороносцем ліберальної демократії".

Про це повідомляє Financial Times

"Списаний багатьма українцями до лютневого вторгнення як щось на кшталт жарту, дилетант, який намагається відповісти на виклик високої посади, 44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своєму надзвичайному прояву лідерства і сили духу. Зеленський також став уособленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року", - йдеться у повідомленні.

Українського президента із його щоденними зверненнями порівнюють із британським прем'єром часів Другої світової війни Вінстоном Черчиллем.

Зеленський, на думку Financial Times, подібний до Черчилля, який виступив по радіо, щоб згуртувати свою країну під час бліцкригу.

Зеленський використовує соцмережі "для невпинної агітації за західну військову та фінансову підтримку, перетворивши тяжке становище свого народу на моральний важіль впливу на лідерів Європи та США".

Відзначається, що президент України переконав європейців взяти на себе величезні витрати на протистояння російському диктатору Володимиру Путіну і запропонувати Києву шлях до членства в ЄС.

"На цьому шляху він став прапороносцем ліберальної демократії в більш широкому глобальному змаганні з авторитаризмом, яке може визначити хід 21-го століття", - пише Financial Times.

Крім того, Зеленського вважають антиподом російського президента путіна, який переховується в Кремлі, чия "одержимість відновленням імперії коштувала десятки, можливо, сотні тисяч життів".

В інтерв'ю FT Зеленський згадує перші дні вторгнення і каже, що він: "Більше відповідальний, ніж хоробрий... Я просто ненавиджу підводити людей".

Журналісти також вважають, що рішення Зеленського залишитися в Києві на початку вторгнення замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію, стало одним з найбільш значущих моментів у війні, надихнувши українських військових і народ на опір: "Це стало несподіванкою для українців і західних союзників, які мали низькі очікування від політичних лідерів країни".

Раніше повідомлялось, що українська правозахисниця увійшла до рейтингу 25 найвпливовіших жінок світу за версією FT.