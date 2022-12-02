Українська правозахисниця увійшла до рейтингу 25 найвпливовіших жінок світу за версією FT

Голова українського "Центру громадянських свобод" (ЦГС) Олександра Матвійчук увійшла до рейтингу 25 найвпливовіших жінок світу.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми склали цей список у співпраці з журналістами FT з десятків міжнародних бюро, учасницями попередніх рейтингів і нашими читачами", – прокоментувала рейтинг редакторка Financial Times Рула Халаф, зауваживши, що це спосіб дослідити те, як змінюється влада і вплив. Олександра Матвійчук потрапила в категорію "лідери". Про неї сказано, що 39-річна українська юристка та правозахисниця наполегливо збирає докази воєнних злочинів рф в Україні з допомогою очолюваного нею Центру громадянських свобод. "ЦГС" зафіксував 27 тис. воєнних злочинів, скоєних російськими військами – від обстрілів шкіл і пологових будинків до тортур і страт. У жовтні її організація отримала Нобелівську премію", – йдеться у повідомленні.

На своїй сторінці у Фейсбуку Матвійчук повідомила, що потрапляння до рейтингу Financial Times для неї стало несподіванкою, та подякувала за визнання.

"Я вдячна за підтримку нашої боротьби за притягнення путіна, лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Бо не існує нічого більш потужного та впливового за запит мільйонів людей на справедливість. Особлива честь бути поряд із жінками Ірану, які борються за свободу та людську гідність", – написала вона.

Рейтинг 25 найвпливовіших жінок світу від Financial Times розділено на три категорії: "лідери", "герої" та "творці". У список потрапили, зокрема, віцепрезидентка Колумбії Франція Єлена Маркес Міна, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, міністерка клімату Пакистану Шеррі Рехман, тенісистка Серена Вільямс, Меган Маркл (герцогиня Сассекська), виконавча директорка Saint Laurent Франческа Беллетіні, а також "жінки Ірану", які зараз виборюють свободу у своїй країні.

Раніше повідомлялось, що два українські оперні театри отримали нагороду на International Opera Awards.