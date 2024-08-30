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путін нагородив лукашенка найвищою нагородою

30 серпня 2024, 13:42
путін нагородив лукашенка найвищою нагородою
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: business.ua
Відповідний наказ з’явився на сайті кремля.

Російський президент Володимир путін привітав з 70-річчям самопроголошеного президента бр Олександра лукашенка і нагородив його орденом апостола Андрія Первозванного.

Про це пише російське видання РИА Новости.

Глава росії сказав, що дорожить добрими відносинами з білоруським колегою і висловив упевненість, що вони й надалі будуть разом робити все можливе для нарощування співпраці.

На сайті кремля було опубліковано указ про нагородження лукашенка орденом Святого апостола Андрія Первозванного.

"Орден вручено за великий особистий внесок в ефективну діяльність Союзної держави і розвиток відносин стратегічного партнерства", - йдеться на сайті. 

Орден Святого апостола Андрія Первозванного це найвища державна нагорода рф, а сам лукашенко вже 30 років керує країною.

 
Володимир ПутінОлександр Лукашенконагорода

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