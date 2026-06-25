У Мінську відбулася зустріч із делегацією України – Лукашенко

Він також зробив заяву про контакти між Мінськом і Києвом.

Самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито зустріч у Мінську з представниками Володимира Зеленського.

Про це йдеться в заяві білоруського диктатора.

За словами Лукашенка, під час розмови йшлося про необхідність "домовлятися" та уникати ескалації.

Він також заявив, що білорусь не планує втягуватися у війну проти України та нібито отримала відповідь від української сторони щодо своєї позиції.

Лукашенко наголосив, що Мінськ виступає за мирне врегулювання, водночас заявивши про намір залишатися союзником росії.

Рівно шість днів тому Україна дала білорусі тиждень на деескалацію біля кордону.