Президент Ізраїлю нагородить Трампа найвищою нагородою країни

13 жовтня 2025, 14:55
Офіс президента повідомив, що медаль буде вручена Трампу у найближчі місяці.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог повідомив, що очільник Білого дому Дональд Трамп отримає найвищу цивільну відзнаку Ізраїлю за посередництво в досягненні угоди про припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників.
 
Про це пише The Times of Israel
 
Офіс президента повідомив, що медаль буде вручена Трампу у найближчі місяці. Точна дата і місце церемонії нині уточнюються.
 
Нагорода визнає роль президента Трампа у досягненні угоди, що сприяла звільненню заручників і завершенню бойових дій, а також його підтримку Ізраїлю, внесок у безпеку країни та прагнення миру в регіоні”, – йдеться в заяві.
 
Герцог повідомить Трампа про нагородження під час зустрічі в Кнесеті.
 
В Офісі президента Ізраїлю зазначили, що найвища державна нагорода вручається тим, хто зробив “винятковий внесок у розвиток Держави Ізраїль або людства”. Від початку своєї каденції у 2021 році Герцог відзначив медалями низку видатних діячів – від державних лідерів до представників єврейської діаспори.
 
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у Кнесеті заявив про завершення війни в Секторі Газа.
