Президент Ізраїлю нагородить Трампа найвищою нагородою країни

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог повідомив, що очільник Білого дому Дональд Трамп отримає найвищу цивільну відзнаку Ізраїлю за посередництво в досягненні угоди про припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників.

Офіс президента повідомив, що медаль буде вручена Трампу у найближчі місяці. Точна дата і місце церемонії нині уточнюються.

“Нагорода визнає роль президента Трампа у досягненні угоди, що сприяла звільненню заручників і завершенню бойових дій, а також його підтримку Ізраїлю, внесок у безпеку країни та прагнення миру в регіоні”, – йдеться в заяві.

Герцог повідомить Трампа про нагородження під час зустрічі в Кнесеті.

В Офісі президента Ізраїлю зазначили, що найвища державна нагорода вручається тим, хто зробив “винятковий внесок у розвиток Держави Ізраїль або людства”. Від початку своєї каденції у 2021 році Герцог відзначив медалями низку видатних діячів – від державних лідерів до представників єврейської діаспори.