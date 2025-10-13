Трамп заявив про завершення війни на Близькому Сході

Усіх ізраїльських заручників було звільнено.

Президент США Дональд Трамп у Кнесеті заявив про завершення війни в Секторі Газа.

Про це пише The Telegraph.

"Для мене це велика честь - великий і прекрасний день. Новий початок", - написав він у книзі почесних гостей.

Крім того, відомо, що були звільнені всі ізраїльські заручники, які були захоплені Хамас після нападів 7 жовтня 2023 року і 737 днів полону,