Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Як Макрон змінив план ЄС щодо допомоги Україні – Politico

22 грудня 2025, 17:41
Як Макрон змінив план ЄС щодо допомоги Україні – Politico
Фото: Укрінформ
Завдяки його дипломатії ЄС відмовився від позики для України та обрав альтернативний механізм фінансування.

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв ключову роль у зміні плану ЄС щодо фінансування України, відмовившись від ідеї надання позики для відшкодування збитків і забезпечивши перехід до альтернативного механізму.

Про це зазначає медіа організація Politico.

За даними видання, переломний момент настав близько 22:00 18 грудня, коли лідери ЄС отримали перероблений юридичний проєкт допомоги Україні. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні різко розкритикувала план, що спричинило напруження під час саміту.

Франція одночасно працювала над «планом Б» – запасним варіантом фінансування, передбаченим на випадок провалу первісного кредитного механізму. За даними Politico, Париж вів переговори з Угорщиною, щоб гарантувати, що прем’єр Віктор Орбан не накладе вето на альтернативу – використання спільного запозичення або резерву бюджету ЄС. До переговорів долучалися також Бельгія та інші країни.

Макрон особисто спілкувався з Орбаном під час саміту, і угорський прем’єр погодився не блокувати використання бюджетного резерву для фінансування України. Словаччина та Чехія також підтримали цей варіант за умови, що вони не братимуть участь у кредитному механізмі. В результаті «план Б», який раніше вважали малоймовірним, став єдино прийнятним рішенням.

Дипломати визнають, що саме Макрон зіграв вирішальну роль у реалізації альтернативного сценарію. Один із чиновників ЄС назвав це «майстер-класом» французького президента.

Водночас Politico зазначає, що вплив Макрона в ЄС раніше дещо ослаб через внутрішньополітичні проблеми у Франції, що дозволило канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу зміцнити свої позиції. Проте завдяки досвіду та кулуарній дипломатії Макрон продемонстрував, що залишається одним із найвпливовіших лідерів ЄС.

Раніше в ЄС обговорювали можливість використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні, проте ця ідея зустріла опір, зокрема з боку Бельгії, через юридичні та фінансові ризики. Саме це змусило шукати інший механізм – спільні запозичення.

Рішення ухвалили на тлі заяв президента рф Володимира путіна про продовження війни, що робить фінансову підтримку України критично важливою для її стійкості на п’ятому році повномасштабної агресії. ЄС фактично визнав, що допомога Україні є довгостроковим фінансовим зобов’язанням, реалізацію якого потрібно забезпечувати вже зараз.

 
Емманюель Макронвійна

Останні матеріали

Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Політика
Порожні запобіжники. Гарантії безпеки України опинилися в руках путіна – Ед Арнольд
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 16:48
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Політика
Ракета Hellfire у кожному дворі. До чого веде демократизація виробництва керованих боєприпасів – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 12:44
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 грудня 2025, 07:59
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється