Як Макрон змінив план ЄС щодо допомоги Україні – Politico

Завдяки його дипломатії ЄС відмовився від позики для України та обрав альтернативний механізм фінансування.

Президент Франції Емманюель Макрон відіграв ключову роль у зміні плану ЄС щодо фінансування України, відмовившись від ідеї надання позики для відшкодування збитків і забезпечивши перехід до альтернативного механізму.

Про це зазначає медіа організація Politico.

За даними видання, переломний момент настав близько 22:00 18 грудня, коли лідери ЄС отримали перероблений юридичний проєкт допомоги Україні. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні різко розкритикувала план, що спричинило напруження під час саміту.

Франція одночасно працювала над «планом Б» – запасним варіантом фінансування, передбаченим на випадок провалу первісного кредитного механізму. За даними Politico, Париж вів переговори з Угорщиною, щоб гарантувати, що прем’єр Віктор Орбан не накладе вето на альтернативу – використання спільного запозичення або резерву бюджету ЄС. До переговорів долучалися також Бельгія та інші країни.

Макрон особисто спілкувався з Орбаном під час саміту, і угорський прем’єр погодився не блокувати використання бюджетного резерву для фінансування України. Словаччина та Чехія також підтримали цей варіант за умови, що вони не братимуть участь у кредитному механізмі. В результаті «план Б», який раніше вважали малоймовірним, став єдино прийнятним рішенням.

Дипломати визнають, що саме Макрон зіграв вирішальну роль у реалізації альтернативного сценарію. Один із чиновників ЄС назвав це «майстер-класом» французького президента.

Водночас Politico зазначає, що вплив Макрона в ЄС раніше дещо ослаб через внутрішньополітичні проблеми у Франції, що дозволило канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу зміцнити свої позиції. Проте завдяки досвіду та кулуарній дипломатії Макрон продемонстрував, що залишається одним із найвпливовіших лідерів ЄС.

Раніше в ЄС обговорювали можливість використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні, проте ця ідея зустріла опір, зокрема з боку Бельгії, через юридичні та фінансові ризики. Саме це змусило шукати інший механізм – спільні запозичення.

Рішення ухвалили на тлі заяв президента рф Володимира путіна про продовження війни, що робить фінансову підтримку України критично важливою для її стійкості на п’ятому році повномасштабної агресії. ЄС фактично визнав, що допомога Україні є довгостроковим фінансовим зобов’язанням, реалізацію якого потрібно забезпечувати вже зараз.