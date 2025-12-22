Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Багатосторонні та складні": Буданов охарактеризував мирні переговори зі США

22 грудня 2025, 18:03
Фото: LIGA.net
Проте у перемовинах з'явився новий імпульс.

Переговори України зі США щодо завершення війни з росією є не просто двосторонніми, а багатосторонніми та складними.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Буданов, який особисто бере участь у мирних перемовинах, зазначив, що може оцінювати наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали та відкриті вимоги команди Білого дому".

"Насправді вони надали процесу новий імпульс і енергію. Я можу сказати, що налаштований оптимістично щодо майбутнього", – підкреслив він.

Водночас Буданов обмежився мінімальними коментарями та не розкрив усіх деталей переговорів. 

"Багатосторонні та складні, а не просто двосторонні", – зазначив очільник ГУР.

Цими вихідними посланець путіна вирушив до Маямі на зустріч із представниками США.

 

війнапереговориКирило Буданов

