Вашингтон звинувачує Китай у прихованих ядерних випробуваннях

06 лютого 2026, 17:51
Вашингтон. Фото: zabugor.com
Ще у 2020 році КНР провела секретне ядерне випробування потужністю сотні тонн і намагався приховати його від світу, тоді як Пекін заперечує обвинувачення.

Заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості. 

Про це він заявив на конференції з роззброєння в Женеві, інформує агенція Reuters.

"Уряд США знає, що Китай у 2020 році провів реальне випробування ядерних боєприпасів потужністю в сотні тонн", - заявив ДіНанно. 

За його словами, китайські військові намагалися приховати випробування, розуміючи, що воно порушує зобов’язання Пекіна щодо заборони реальних тестів ядерної зброї.

Американський топдипломат уточнив, що випробування відбулося 22 червня 2020 року і Китай використовував так звану "розв’язку" - метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу, щоб приховати свою діяльність від міжнародної спільноти.

На конференції посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь не відповів безпосередньо на звинувачення, заявивши, що Пекін завжди діяв відповідально у питаннях ядерної зброї. 

"США продовжують роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких неправдивих наративів", - сказав він, водночас звинувативши США у загостренні гонки озброєнь.

Учасники конференції відзначили, що інформація американської сторони є новою та викликає занепокоєння. 

Як зазначає видання, заяви ДіНанно підкреслюють серйозну напруженість між Вашингтоном і Пекіном у ключовий момент для контролю над ядерними озброєннями - через день після закінчення дії договору, який обмежував розгортання ракет і боєголовок США та росії.

 
СШАКитай

