У Польщі вдруге за тиждень на територію військової частини впав дрон

06 лютого 2026, 17:29
У Польщі вдруге за тиждень на територію військової частини впав дрон
Фото: з вільного доступу
Невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії.

У Польщі невідомий безпілотний літальний апарат впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій (Лодзьке воєводство). 

Про це повідомила польська Військова жандармерія у соціальних мережі X (Twitter)

За інформацією жандармерії, інцидент не завдав жодної шкоди, наразі на місці події проводяться процесуальні дії та розслідування.

"Відділ військової жандармерії у Лодзі проводить розслідування щодо невеликого БПЛА, який 6 лютого впав на територію 1-го батальйону повітряної кавалерії в Лежниці-Велькій. Тривають процесуальні дії на місці подіїм", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що відповідно до польського авіаційного законодавства, польоти над територіями та об’єктами військового призначення без дозволу є злочином, за який передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

На початку тижня ми також писали, що у Польщі розслідують падіння дрона на території військової частини

 
ПольщаДрон

