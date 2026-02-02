У Польщі розслідують падіння дрона на території військової частини

Польська військова жандармерія розслідує інцидент із падінням безпілотника на базі радіоелектронної розвідки у місті Пшасниш.

У середу, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження. Інцидент стався лише за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами.

Про це повідомляє Radio ZET, із посиланням на розслідування журналіста польського.

Йдеться про військову частину, на базі якої розташований 2-й центр радіоелектронної розвідки - спеціалізований підрозділ, що здійснює моніторинг радіопростору на північному сході Польщі, зокрема у стратегічно важливому районі Сувальського коридору.

За наявною інформацією, чергова служба частини спостерігала за польотом безпілотника, однак не змогла йому завадити. Після падіння дрон опинився приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Вартові після первинного огляду занесли його до однієї з будівель на території бази.

Інформатор припускає, що безпілотник міг бути розвідувальним і здатним зчитувати дані з антенного поля.

"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба була безпорадна — вона лише спостерігала за польотом. Після падіння було допущено помилку: дрон занесли до будівлі, хоча за процедурою його мали накрити сіткою або брезентом і не переміщувати. Він міг продовжувати працювати й збирати дані", - зазначив співрозмовник видання.

Факт інциденту підтвердила Військова жандармерія Польщі. Повідомлення про падіння дрона надійшло близько 18:00, після чого було розпочато слідчі дії та допити свідків.

Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху. У разі встановлення винних їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Походження безпілотника офіційно поки що не розкривають.

Нагадаємо, 30 січня Польща підписала контракт на розробку та постачання новітньої антидронної системи San, яка буде застосовуватися в межах оборонної програми "Східний щит.