Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі розслідують падіння дрона на території військової частини

02 лютого 2026, 20:13
У Польщі розслідують падіння дрона на території військової частини
Польська військова жандармерія розслідує інцидент із падінням безпілотника на базі радіоелектронної розвідки у місті Пшасниш.

У середу, 28 січня, на території військової частини в польському місті Пшасниш впав безпілотник невідомого походження. Інцидент стався лише за кілька десятків метрів від складу з боєприпасами.

Про це повідомляє Radio ZET, із посиланням на розслідування журналіста польського.

Йдеться про військову частину, на базі якої розташований 2-й центр радіоелектронної розвідки - спеціалізований підрозділ, що здійснює моніторинг радіопростору на північному сході Польщі, зокрема у стратегічно важливому районі Сувальського коридору.

За наявною інформацією, чергова служба частини спостерігала за польотом безпілотника, однак не змогла йому завадити. Після падіння дрон опинився приблизно за 70 метрів від складу озброєння. Вартові після первинного огляду занесли його до однієї з будівель на території бази.

Інформатор припускає, що безпілотник міг бути розвідувальним і здатним зчитувати дані з антенного поля.

"Є підозра, що це був розвідувальний дрон, який зчитував дані з антенного поля. Чергова служба була безпорадна — вона лише спостерігала за польотом. Після падіння було допущено помилку: дрон занесли до будівлі, хоча за процедурою його мали накрити сіткою або брезентом і не переміщувати. Він міг продовжувати працювати й збирати дані", - зазначив співрозмовник видання.

Факт інциденту підтвердила Військова жандармерія Польщі. Повідомлення про падіння дрона надійшло близько 18:00, після чого було розпочато слідчі дії та допити свідків.

Наразі справу розслідують за статтею про порушення правил авіаційного руху. У разі встановлення винних їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Походження безпілотника офіційно поки що не розкривають.

Нагадаємо, 30 січня Польща підписала контракт на розробку та постачання новітньої антидронної системи San, яка буде застосовуватися в межах оборонної програми "Східний щит.

 

Польщадрони

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється