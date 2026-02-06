Трамп запропонував перейменувати ключові транспортні об'єкти на свою честь

Перейменування великих громадських об'єктів на честь чинних політиків не є поширеною практикою у США та потребує широкої підтримки з боку Конгресу й місцевої влади.

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати один із ключових транспортних об'єктів Нью-Йорка — Penn Station, а також Dulles International Airport — на свою честь.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників телеканалу, минулого місяця Трамп звернувся до лідера меншості в Сенаті Чак Шумер з пропозицією відновити фінансування інфраструктурного проєкту Gateway, загальна вартість якого перевищує 16 млрд доларів.

Проєкт передбачає будівництво нового залізничного тунелю під річкою Гудзон, що має з'єднати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, а також модернізацію однієї з найзавантаженіших транспортних артерій у США.

Водночас, за даними CNN, умовою Трампа для відновлення фінансування було перейменування вокзалу Penn Station у Нью-Йорку та міжнародного аеропорту Dulles у Вашингтоні на його честь. Шумер відхилив цю пропозицію, заявивши, що не має повноважень ухвалювати подібні рішення.

Заморожування фінансування Gateway вже призвело до юридичного конфлікту. Штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі подали позов проти адміністрації Трампа, стверджуючи, що блокування коштів є незаконним.

Як зазначає CNN, ініціатива щодо перейменування викликала резонанс серед законодавців і громадськості, однак Білий дім офіційно цю інформацію не коментує.

Перейменування великих громадських об'єктів на честь чинних політиків не є поширеною практикою у США та потребує широкої підтримки з боку Конгресу й місцевої влади. Критики ініціативи вказують, що навіть за часткової політичної підтримки вона навряд чи отримає достатню кількість голосів для реалізації.

CNN нагадує, що Дональд Трамп уже підтримував ініціативи з перейменування окремих об'єктів на свою честь. Зокрема, у Флориді одну з ключових доріг було названо на його честь.

Крім того, на початку грудня 2025 року Інститут миру США було перейменовано на честь Трампа на тлі переговорів щодо мирної угоди для України. Також президент США раніше домагався перейменування Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, наполягаючи на включенні свого імені до назви закладу.