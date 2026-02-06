США рекомендували своїм громадянам терміново залишити Іран

Держдеп закликав американців, які перебувають в Ірані, якнайшвидше виїхати з країни через загострення безпекової ситуації.

Сполучені Штати закликали громадян США, які перебувають на території Ірану, якнайшвидше виїхати з країни.

Відповідне оголошення було оприлюднене 6 лютого на сторінці віртуального посольства США в Ірані.

У переліку рекомендацій у зв’язку з поточною безпековою ситуацією першочергово зазначено необхідність ''негайно залишити Іран''.

У повідомленні також попереджають, що авіакомпанії продовжують скасовувати рейси до та з Ірану. У зв’язку з цим громадянам США радять бути готовими до тривалих перебоїв з інтернетом і заздалегідь спланувати альтернативні способи зв’язку.

"Якщо для вас це безпечно, розгляньте можливість виїзду з Ірану наземним шляхом до Вірменії або Туреччини", - йдеться в оголошенні.

Американцям із подвійним громадянством США та Ірану рекомендують залишати країну, використовуючи іранський паспорт, оскільки пред’явлення американського може стати підставою для затримання.

Тим, хто не має змоги або не планує виїжджати, радять облаштувати безпечне місце перебування та підготувати запаси води, їжі, ліків і предметів першої необхідності.

Раніше ми писали, що Іран і США розпочинають переговори в Омані, але швидкого рішення не очікують.