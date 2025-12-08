Буданов став лауреатом премії "Золоті руки" за військове лідерство та врятовані життя

Він закликав усіх українців єднатися заради спільної перемоги.

6 грудня, у День Збройних сил України, відбулася церемонія нагородження VI Загальнонаціональної премії "Золоті руки", одним із лауреатів якої став генерал-лейтенант Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Премія "Золоті руки", заснована Русланою Цахло, щорічно відзначає видатних українців за значні досягнення в професійній та суспільній діяльності, а також тих, хто вніс вагомий внесок у розвиток країни. Темою цьогорічної премії було три стихії — море, повітря, земля, присвячена захисникам України усіх родів і видів військ.

Кирило Буданов отримав нагороду в номінації "За військове лідерство та врятовані життя". Перемогу генерал-лейтенант присвятив воїнам української розвідки та іншим майстрам своєї справи, які «кують перемогу над російським агресором».

"Сьогодні ми вшановуємо майстрів. Тих, хто вмілими руками творить для нашого війська міцний тил і надійний фронт. Хто точним рухом, мудрим рішенням, новою ідеєю робить нашу оборону нездоланною. Хто кує неминучу перемогу", — зазначив Буданов.

Він також закликав усіх українців єднатися заради спільної перемоги:

"Потрібно мріяти і намагатися реалізувати мрії. Бажаю всім, щоб ми своїми золотими руками творили краще майбутнє для нас усіх".

Окрім Кирила Буданова, лауреатами премії у 2025 році стали: