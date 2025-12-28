У росії завдання на 2026 рік – захопити Донбас і Запорізьку область – Буданов

Головний розвідник зазначив, що ворог також ставить за мету максимальне просування в Дніпропетровській області і збільшенням розмірів так званих буферних зон вздовж кордону.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю “Суспільному” розповів про цілі росії у війні на наступний рік.

“Цілі чітко окреслені в їхньому військовому плануванні. Це намагання отримати повний контроль над Донецькою областю, максимальне просування в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях. Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область”, – сказав Буданов.

На уточнююче запитання, чи йдеться про захоплення усього Запорізького регіону, Кирило Буданов ствердно відповів, що “це їхня мрія”.