Україна критично залежить від США у сфері космічної розвідки – Буданов

Критичною буде ситуація, якщо США ухвалять політичне рішення і заблокують комерційні контракти Києва з провідними американськими аерокосмічними компаніями.

Україна критично залежна від США у сфері космічної, радіолокаційної та оптичної зйомки.

За словами очільника ГУР МО Кирила Буданова, цей напрям діяльності складається з двох частин: перша — українці отримують від американців доступ до космозйомки безкоштовно, тобто у вигляді допомоги, друга — у Києва є власні контракти.

"Якщо нам відімкнути те, що йде у вигляді допомоги, по оптичній зйомці — це десь приблизно 15–17% мінус, це не критично. По радіолокаційній — близько 46 %: важко, але теж нічого страшного в цьому немає", — наголосив розвідник.

Але критичною буде ситуація, якщо США ухвалять політичне рішення і заблокують комерційні контракти Києва з провідними американськими аерокосмічними компаніями. Мова йде про Maxar Technologies, Planet Labs, BlackSky, ICEYE та Capella Space, з якими Київ співпрацює як через держзакупівлі, так і через фонди. За словами Буданова, в такому випадку "ми падаємо майже до нуля, за цим фактором ми критично залежні".

"Друге, в чому ми залежні — це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше", — пояснює Буданов.