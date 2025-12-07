Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Буданов розповів, чи здатне ГУР прослуховувати російських високопосадовців

07 грудня 2025, 15:57
Буданов розповів, чи здатне ГУР прослуховувати російських високопосадовців
Фото: LIGA.net
На запитання журналістки про можливість слухати посадовців кремля він відповів так: "Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо".
Воєнна розвідка України здатна прослуховувати розмови топчиновників рф.
 
Про це в коментарі ЗМІ повідомив начальник ГУР МО Кирило Буданов.
 
25 листопада Bloomberg опублікувало нібито стенограму розмови між спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і помічником нелегітимного російського президента путіна Юрієм Ушаковим. Згідно з матеріалом, у жовтні Віткофф запропонував Ушакову спільно працювати над "мирною угодою" для врегулювання війни рф проти України. Під час розмови Віткофф, зокрема, давав поради Ушакову, як хвалити Трампа, і розповідав про "найглибшу повагу до путіна".
 
Згідно з іншою стенограмою агентства, Ушаков також обговорював зі спецпредставником путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим передання адміністрації Трампа "паперу", яку Вашингтон потім має "зробити як свій". Імовірно, ішлося про "мирний план" для закінчення війни в Україні.
 
Британська The Guardian припустила, що в України міг бути мотив зробити розмови за участю чиновників Кремля публічними, оскільки вона вкрай стурбована роллю Віткоффа в переговорах і, можливо, хотіла б підірвати його позиції, а також розголосити "приголомшливий масштаб" його співпраці з рф.
 
Але ризик "катастрофічного конфлікту" зі США в разі викриття, імовірно, змусив би українців задуматися, чи це потрібно робити, додав ЗМІ. До того ж можливість простежити дзвінок у WhatsApp за межами України стала б "разючим технічним досягненням для українських відомств", зазначила The Guardian.
 
У Буданова запитали, чи може українська розвідка прослуховувати кремлівських чиновників.
 
"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо, – відповів начальник ГУР МО ".

 

