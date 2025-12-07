Буданов розповів, чи здатне ГУР прослуховувати російських високопосадовців

Воєнна розвідка України здатна прослуховувати розмови топчиновників рф.

25 листопада Bloomberg опублікувало нібито стенограму розмови між спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і помічником нелегітимного російського президента путіна Юрієм Ушаковим. Згідно з матеріалом, у жовтні Віткофф запропонував Ушакову спільно працювати над "мирною угодою" для врегулювання війни рф проти України. Під час розмови Віткофф, зокрема, давав поради Ушакову, як хвалити Трампа, і розповідав про "найглибшу повагу до путіна".

Згідно з іншою стенограмою агентства, Ушаков також обговорював зі спецпредставником путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим передання адміністрації Трампа "паперу", яку Вашингтон потім має "зробити як свій". Імовірно, ішлося про "мирний план" для закінчення війни в Україні.

Британська The Guardian припустила , що в України міг бути мотив зробити розмови за участю чиновників Кремля публічними, оскільки вона вкрай стурбована роллю Віткоффа в переговорах і, можливо, хотіла б підірвати його позиції, а також розголосити "приголомшливий масштаб" його співпраці з рф.

Але ризик "катастрофічного конфлікту" зі США в разі викриття, імовірно, змусив би українців задуматися, чи це потрібно робити, додав ЗМІ. До того ж можливість простежити дзвінок у WhatsApp за межами України стала б "разючим технічним досягненням для українських відомств", зазначила The Guardian.

У Буданова запитали, чи може українська розвідка прослуховувати кремлівських чиновників.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо, – відповів начальник ГУР МО ".