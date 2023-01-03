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Кабмін скасував онлайн-аукціони в Prozorro на час дії воєнного стану

03 січня 2023, 16:47
Кабмін скасував онлайн-аукціони в Prozorro на час дії воєнного стану
Фото: prozorro.gov.ua
Уряд на період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасував державні закупівлі через аукціони в системі Prozorro.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначили в прес-службі, через постійні обстріли з боку рф об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

"Як відповідь на блекаути, ми тимчасово скасували електронні аукціони. Від сьогодні всі торги, що будуть оголошені в Prozorro, будуть проводитися без аукціону", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це означає, що тендерна пропозиція учасника є остаточною, і виграє той, хто дав найменшу ціну під час подання пропозиції.

"В умовах відключення живлення та інтернету, не всі учасники мали можливість торгуватися в аукціоні. В той самий час рівний доступ є ключовим принципом публічних закупівель. Ми повернемо аукціони, як тільки ситуація стабілізується", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Кабмін затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів.

кабминаукціонвоєнний стан

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