Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації

30 квітня 2026, 15:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні подовжуються ще на 90 днів.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану та мобілізації.
 
Про це свідчать картки законопроєктів № 15197 і № 15198 на сайті парламенту.
 
Напередодні відповідні рішення підтримала Верховна Рада. Так, продовження дії воєнного стану та мобілізації відбудеться з 4 травня до 2 серпня 2026 року.
 
Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.
 
Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України. Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.
 
Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.
 
Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

 

