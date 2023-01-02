Уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів

Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення деокупованих територій.

Про це повідомляє Луганська ОВА в Facebook.

План розроблено Міністерством реінтеграції з питань доручення Прем'єр-міністра України. Він є результатом роботи Координаційного штабу з питань окупованих територій. Вона включає 131 захід щодо відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

До невідкладних віднесено такі заходи:

здійснення заходів щодо очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;

поновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;

забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;

забезпечення населення харчовими продуктами та продуктами першої потреби;

забезпечення ліками та надання медичної допомоги;

відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;

знищення символіки російського тоталітарного режиму;

залучення міжнародної технічної допомоги щодо відновлення пошкодженої інфраструктури;

поновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;

забезпечення здійснення соціальних виплат та пенсій;

відновлення централізованого водопостачання тощо.

За кожним заходом закріплено відповідальних виконавців. Найчастіше це військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялось, що 85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни.