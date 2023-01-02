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Уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів

02 січня 2023, 15:47
Уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів
Фото: finance.liga.net
Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення деокупованих територій.

Про це повідомляє Луганська ОВА в Facebook.

План розроблено Міністерством реінтеграції з питань доручення Прем'єр-міністра України. Він є результатом роботи Координаційного штабу з питань окупованих територій. Вона включає 131 захід щодо відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

До невідкладних віднесено такі заходи:

  • здійснення заходів щодо очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;
  • поновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;
  • забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;
  • забезпечення населення харчовими продуктами та продуктами першої потреби;
  • забезпечення ліками та надання медичної допомоги;
  • відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;
  • знищення символіки російського тоталітарного режиму;
  • залучення міжнародної технічної допомоги щодо відновлення пошкодженої інфраструктури;
  • поновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;
  • забезпечення здійснення соціальних виплат та пенсій;
  • відновлення централізованого водопостачання тощо.

За кожним заходом закріплено відповідальних виконавців. Найчастіше це військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялось, що  85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни.

Кабінет міністрівдеокупація

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