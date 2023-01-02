Уряд затвердив план невідкладних заходів щодо відновлення звільнених регіонів
Про це повідомляє Луганська ОВА в Facebook.
План розроблено Міністерством реінтеграції з питань доручення Прем'єр-міністра України. Він є результатом роботи Координаційного штабу з питань окупованих територій. Вона включає 131 захід щодо відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.
До невідкладних віднесено такі заходи:
- здійснення заходів щодо очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів;
- поновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;
- забезпечення роботи територіальних правоохоронних органів;
- забезпечення населення харчовими продуктами та продуктами першої потреби;
- забезпечення ліками та надання медичної допомоги;
- відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів;
- знищення символіки російського тоталітарного режиму;
- залучення міжнародної технічної допомоги щодо відновлення пошкодженої інфраструктури;
- поновлення обігу гривні та казначейського обслуговування;
- забезпечення здійснення соціальних виплат та пенсій;
- відновлення централізованого водопостачання тощо.
За кожним заходом закріплено відповідальних виконавців. Найчастіше це військові адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Раніше повідомлялось, що 85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни.