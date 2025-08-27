Уряд оголошує конкурс на стратегічне родовище

Ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій

Уряд ухвалив важливе рішення для розвитку сектору корисних копалин та залучення інвестицій в Україну.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Конкурс на ділянці "Добра". Починаємо конкурс на укладення угоди про розподіл продукції у Кіровоградській області", - зазначила прем’єрка.

За її словами, ділянка містить значні запаси літію, який має стратегічне значення для енергетики та технологій. Вона наголосила, що уряд очікує інвестора, який забезпечить не лише видобуток, але й розвиток виробництв з доданою вартістю в Україні.

Наступними кроками буде публікація оголошення протягом двох місяців, три місяці для прийому заяв, а далі визначення переможця.